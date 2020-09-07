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وقف العين العزيزية يطالب بإخلاء ورش ومحال بوزيرية جدة
أمهلهم حتى 11 صفر لهدمها وإزالتها
متابعات الخليج 365 – الرياض
طالب وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية جميع من تؤول إليه بعض المحال والورش الواقعة ضمن نطاق حي الوزيرية بمحافظة جدة، ابتداءً من شارع الإسكان جنوب المحافظة وحتى شارع المحجر، بإخلائها فورًا؛ تمهيدًا لإنهاء إجراءات هدمها وإزالتها.
وأوضح الوقف أن جميع الأراضي المقام عليها هذه المحال التجارية في هذا النطاق تقع ضمن حدود أراضي وقف الملك عبدالعزيز المعتمدة بالأمر السامي رقم 6472 وتاريخ 10/ 2/ 1439هـ.
وحدد الوقف يوم 11 صفر المقبل آخر موعد للإخلاء، بينما سيتم فصل التيار الكهربائي عن كامل الموقع في 12 صفر المقبل.
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