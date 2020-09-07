، الاتحاد يشكو المشرف العام في نادي النصر .. لمفاوضته "المولد" و "القرني" ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال مباراة الفريقين في الجولة 29 من الدوري

كشفت مصادر إعلامية أن إدارة نادي الاتحاد تقدمت بشكوى رسمية على نظيرتها في نادي النصر لدخولها في مفاوضات مع لاعبين ما زالت عقودهم سارية مع الفريق.

من جانب آخر أكد الإعلامي محمد البكيري لبرنامج الديوانية الذي يبث على القنوات الرياضية السعودية، أن إدارة الاتحاد تقدمت بشكوى رسمية ضد المشرف العام على فريق النصر عبد الرحمن الحلافي لدخوله في مفاوضات مباشرة مع اللاعبين فهد المولد وفواز القرني بعد نهاية مباراة الفريقين الأخيرة.

من جانب آخر ذكر مقدم البرنامج طارق الحماد عن مصادر الديوانية أن إدارة النصر طلبت إعارة فهد المولد وفواز القرني من نادي الاتحاد لدعم الفريق بالآسيوية.

في حين قال الإعلامي علي المرشود القريب من الإدارة النصراوية ردًا على كلام البكيري والحماد: "حسب مصادري .. الحلافي تحدث مع رئيس الاتحاد أنمار الحائلي بعد المباراة ولم يتجه للاعبين مباشرة أو قابلهم بالممرات.