شكرا لمتابعة خبر عن خدمات يمكنك تفويض الآخرين لتنفيذها عبر" أبشر" الجوازات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضحت المديرية العامة لـ الجوازات، أنه يمكن من خلال منصة أبشر الإلكترونية تفويض شخص آخر لمراجعة إدارات الجوازات، وتنفيذ المعاملات نيابةً عن شخص آخر.

وأشارت الجوازات، إلى أن الخدمات المتاحة للتفويض الإلكتروني، إصدار وإلغاء تصاريح سفر التابعين، وفصل تابع، وتحويل تابع إلى رب أسرة، وتغيير مهنة، ونقل خدمات، ونقل معلومات وأيضًا تمديد تأشيرة الزيارة.

وفيما يلي الخدمات المتاحة للتفويض الإلكتروني عبر أبشر: