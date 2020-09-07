الأرصاد عن طقس الاثنين: مكة الأعلى حرارة بـ 44 درجة.. وأبها الأقل بالمملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الإثنين؛ لافتة إلى تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشارت الأرصاد، في بيان عبر موقعها الرسمي، إلى نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران.

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وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، أوضحت «الأرصاد»، أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-41 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وجنوبية غربية الى جنوبية على الجزءين الأوسط والجنوبي مع ارتفاع الموج بين متر ومترين أما البحر فسيكون متوسط الموج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-35 كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية مع ارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف المتر. أما البحر فسيكون خفيف الموج إلى متوسط.

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد، بأن أعلى درجة حرارة تسجلها البلاد ستكون 44 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة بالبلاد، وهي 29 درجة.