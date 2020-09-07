المدينة المنورة والرياض في صدارة معدلات التعافي بالمملكة

تصدّرت المدينة المنورة قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 62حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 296.598 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وحتى الآن.

وجاءت الرياض في المرتبة الثانية مسجلة شفاء 51 حالة، وتم تعافي (46 في جازان 38 في صبيا 30 في جدة 30في ينبع 28 في سكاكا 28 في مكة المكرمة 26 في الدمام 24 في تبوك 23 في أبها 21 في أبو عريش 19 في بريدة 19 في بيش 17 في الطائف 17 في عنيزة 16 في العيدابي 16 في حفر الباطن 14 في حائل 14 في سراة عبيدة 14 في بلجرشي 13 في المبرز 13 في بللسمر ).

بينما تعافى (12 في الظهران 12 في المخواة 12 في وادي الدواسر 11 في أحد المسارحة 10 في الخفجي 10 في البشائر 9 في نجران 9في النماص 8 في عرعر 8 في الهفوف 8 في بيشة 8في سبت العلاية 7 في خميس مشيط 7في البدائع 7 في شرورة 7في ثريبان 6في بارق 6 في القطيف 6في الكامل 6 في القنفذة 5في الطوال 5في رفائع الجمش 5 في رنية 5 في البدع 5 في عيون الجواء 5 في طبرجل).

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في حين تعافى ( 4 في الخبر 4 في الرس 4 في ضرما 4 في حوطة بني تميم 4 في ضبا 4 في رجال المع 3 في خليص 3 في الحرجة 3 في البرك 3 في أحد رفيدة 3 في المجمعة 3 في الدوادمي 3 في القحمة 3 في تبالة 3 في الشملي 3 في رياض الخبراء 3 في الحناكية 3 في صامطة 3 في تيماء 3 في دومة الجندل 2 في الأسياح 2 في العارضة 2 في الباحة 2 في الزلفي 2 في الجبيل 2 في قيا 2 في العويقيلة 2 في ظهران الجنوب 2 في أملج 2 في العلا 2 في المذنب 2 في العيص 2 في الخرج 2 في راس تنورة).

وأخيرًا تعافى (1 في الشعبة 1 في الموسم 1 في خباش 1 في تنومة 1 في النبهانية 1 في حوطة سدير 1 في المضة 1 في الخاصرة 1 في بقيق 1 في القريات 1 في قصيباء 1 في يدمة 1 في القيصومة 1 في العيون 1 في المجاردة 1 في تثليث 1 في الليث 1 في القويعية 1 في تمير 1 في النعيرية 1 في فيفا 1 في الحرث 1 في أضم).

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد، عن تسجيل 895 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 320.827 حالة. كما تم تسجيل 756 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 296.598 حالة، كما تم تسجيل32 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4.081 حالة.