تعرف على مشروع لائحة نشاط مغاسل الملابس.. وشارك برأيك مع «الشؤون البلدية» في اشتراطاته

كشف المركز الوطني للتنافسية، اليوم الأحد، لعموم المواطنين السعوديين والمواطنات السعوديات، عن مشروع لائحة اشتراطات نشاط مغاسل الملابس المطروح من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وكتب المركز الوطني للتنافسية، عبر حسابه الرسمي الموثق بموقع تويتر: «يتيح المركز الوطني للتنافسية للعموم إبداء مرئياتهم على مشروع لائحة اشتراطات نشاط مغاسل الملابس المطروح من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية».

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ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز الوطني للتنافسية، المهتمين وعموم المواطنين إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع لائحة الاشتراطات عبر استخدام النموذج بالرابط التالي (من هنا) وذلك قبل تاريخ 15 سبتمبر 2020م.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن مشروع اللائحة يختص بتنظيم نشاط مغاسل الملابس, ويهدف إلى حفظ حقوق صاحب الخدمة وتوضيح جميع الاشتراطات، والالتزامات الواجب عليه اتباعها.

الاشترطات الفنية لمغاسل الملابس

وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، متطلبات واشتراطات الأمن والصحة والسلامة واشتراطات التهوية وتكييف الهواء واشتراطات الوقاءة والحماية الخاصة بمشروعات أنشطة مغاسل الملابس والمفروشات والمنسوجات وملابس المرضى والمستشفيات، ويمكن إجمالها في الآتي:

- توفير صندوق للإسعافات الأولية ويكون مُزودًا بالمواد الطبية الضرورية ذات الأهمية الطبية.

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- وضع لوحة تحذيرية داخل المحل بمنع تدخين التبغ بجميع أنواعه.

- يجب أن يكون المحل مزودًا بكاميرات مراقبة تغطي أجزاء المحل من الخارج وفقًا لما ورد في وثيقة الشروط والمتطلبات الفنية الأمنية لتركيب نظام المراقبة التلفزيونية للأسواق والمجمعات التجارية والفنادق والأماكن الترفيهية، مع توفير التسجيل لمدة شهر على الأقل وتزويد الجهات الحكومية بمحتواها عند طلبها بشكل رسمي.

- في حال مشاغل الخياطة النسائية يمنع منعًا باتًا تركيب كاميرات للمراقبة الداخلية ويكتفي بكاميرات المراقبة الخارجية مع توفير التسجيل لمدة شهر على الأقل وتزويد الجهات الحكومية بمحتواها عند طلبها بشكل رسمي.

- أن يتم تنفيذ منزلق خاص بذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بما لا يؤثر على الرصيف الخارجي ولا يسبب أي تشويه للمظهر العام، ولا يسمح بأن تتجاوز زاوية انحناء المنزلق 15 درجة.

وحثت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عموم المواطنين السعوديين والمواطنات السعوديات والمهتمين بالاطلاع على كافة الاشتراطات الفنية مشروع لائحة اشتراطات نشاط مغاسل الملابس، ويمكنكم الاطلاع على وثيقة الاشتراطات والمتطلبات مباشرة عبر الرابط التالي (من هنا).

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