ما الحلول والبدائل عند ظهور Error خلال محاولة الدخول لمنصة مدرستي؟

فوجئ الطلاب وأولياء الأمور والمعلمون، صباح اليوم الأحد، بخلل تقني في منصة مدرستي، حيث لم يتمكن الطلاب من متابعة الدروس والعملية التعليمية عن بعد بعد أن فوجئوا برسالة . Error

وأظهر مقطع فيديو متداول حلولًا بديلة لمن يواجهون مشكلة في الدخول لمنصة مدرستي بعدما تزايدت الشكوى من الطلاب اليوم من صعوبة التسجيل في المنصة.

حل آخر بديل

ونشط العديد من الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن حلول أو بدائل للدخول على المنصة، ونشر محمد الزارع المهتم بشؤون التعليم مقطع الفيديو المتضمن الطريقة التي يجب اتباعها عند ظهور خطأ في صفحة دخول منصة مدرستي.

ووفقًا لمقطع الفيديو الذي شاركه عدد من المستخدمين، على مدار اليوم، يتم عمل إعادة تحديث للصفحة حتى تختفي رسالة الخطأ ثم متابعة إجراءات الدخول.

وشكا عدد من الطلاب صباح اليوم من خلل تقني في منصة مدرستي ولم يتمكنوا من تسجيل الحضور والدخول على المنصة.

خلل مفاجئ في المنصة

من جهة أخرى أكدت وزارة التعليم، اليوم الأحد، أنه لن يتم احتساب الحضور والغياب مع وجود تحديات في الدخول على منصة مدرستي.

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وقالت التعليم، في بيان لها، إن بعض المستفيدين من منصة مدرستي واجهتهم اليوم تحديات في الدخول للمنصة، أو عدم الاستفادة الكاملة من خدماتها، ولن يتم احتساب الحضور والغياب مع وجود هذه التحديات مراعاةً لمصلحة الطلاب والطالبات، وتتيح الوزارة بدائل قنوات عين، وتيمز؛ لإكمال رحلتهم التعليمية.

فرصة للتحسين المستمر

وفي هذا السياق، أكدت ابتسام الشهري المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم، أنه انطلاقًا من

من مبدأ الشفافية توضح الوزارة أن منصة مدرستي واجهتها عدة تحديات حقيقية كونها منصة جديدة، وهي فرصة للتحسين المستمر مع توفير بدائل أخرى

وأضافت الشهري، خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس كورونا: «نحن في مرحلة استثنائية، ونرجو تفهم الجميع فمنصة مدرستي حديثة، وأي مشكلة تظهر هي فرصة لمعالجتها، ونرصد كل ما يتعلق بها خلال 24 ساعة لمعالجة التحديات كافة، ونتطلع للوصول إلى الاستفادة الكاملة وتحقيق أقصى أداء مثالي».

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