أخبار السعودية اليوم.. تعليق من «التعليم» حول تعطل منصة مدرستي .. و«الصحة» تزف خبرًا سارًّا بشأن إصابات كورونا بالمملكة

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد؛ حيث ألقت شرطة مكة المكرمة، القبض على مواطن، قام باختلاس 120 ألف ريال من أجهزة الصرف الآلي بجدة، بينما كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 895 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 320.827 حالة، وإلى التفاصيل:

أطلقتها ميليشيا الحوثي.. اعتراض وتدمير طائرة «مفخخة» بدون طيار في الأجواء اليمنية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

فيديو.. أول تعليق من وزير التعليم بعد عطل منصة مدرستي: البدايات دائمًا صعبة

علّق وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الأحد، على العطل الفني الذي تعرَّضت له «منصة مدرستي» وأدَّى إلى صعوبة دخول الطلاب إلى الجدول الدراسي اليومي على المنصة، موضحًا أنَّ البدايات دائمًا تكون صعبة ومختلفة غير أنه أكّد في الوقت ذاته أنَّ الأسبوع المقبل سيكون أفضل، وكذلك الذي يليه، داعيًا بالتوفيق للجميع.

ما هي بدائل منصة «مدرستي» عند وجود عُطل؟.. «التعليم» تُجيب

أكدت ابتسام الشهري المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم، خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس كورونا، أن منصة مدرستي واجهت اليوم عددًا من التحديات، مضيفة «نحن في مرحلة استثنائية، ونرجو تفهم الجميع فمنصة مدرستي حديثة، وأي مشكلة تظهر هي فرصة لمعالجتها، ونرصد كل ما يتعلق بها خلال 24 ساعة لمعالجة التحديات كافة، ونتطلع للوصول إلى الاستفادة الكاملة وتحقيق أقصى أداء مثالي».

الصحة: تسجيل 895 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 756 شخصًا

وأوضحت وزارة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا أنه تم تسجيل 756 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 296.598 حالة، كما تم تسجيل32 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4.081 حالة.

«الصحة» تزف خبرًا سارًّا بشأن إصابات كورونا بالمملكة في 10 أيام

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إنه خلال الثلاثة أشهر الماضية تقريبًا تم ملاحظة نزول في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد من أعلى المستويات التي رُصِدت في يوم لنسجل 10 أيام بحالات يومية دون الألف، مضيفًا ن الأعداد النشطة مستمرة في النزول ومن المتوقع نزولها أكثر في المدة المقبلة، لافتًا إلى أن إجمالي الفحوصات في المملكة بلغت 5.406.136 فحصًا مخبريًا دقيقًا حتى الآن، وأكد أن الإجراءات الصحية المتخذة كانت مثمرة جدًا.

للقطاعين العام والخاص.. «الموارد البشرية» تعلن مواعيد إجازة اليوم الوطني

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد إجازة اليوم الوطني للقطاعين العام والخاص وغير الربحي، موضحًا أن يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 6 صفر 1442، 23 سبتمبر 2020، سيكون إجازة رسمية للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وذلك وفقًا للمادة 24 من اللائحة التنفيذية للنظام العام.

لرفع كفاءة الخدمات التشغيلية.. الجمارك توقّع 8 اتفاقيات في مناطق الشحن بمطارات المملكة

وقعت الجمارك السعودية 8 اتفاقيات تهدف إلى تسليم المهام التشغيلية الخاصة بمباني الشحن الواقعة في عدد من المطارات بالمملكة، مع شركتي سال وساتس. وذلك بحضور المحافظ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، وشملت هذه المطارات مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك، مطار الطائف ومطار أبها.

القبض على الأب المتهم بتعنيف نجله الصغير بشكل وحشي.. وتوفير الحماية اللازمة للطفل

كشف مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أنه تم تحويل الأب الذي قام بتعنيف نجله الصغير بشكل وحشي، إلى الجهة المختصة، مبينًا أنه تم توفير الحماية للطفل، وتحويل المعنِّف للجهة المختصة وفقًا لنظام حماية الطفل من الإيذاء.

مستغلًا عمله بالبنك كمسؤول عن تلك الأجهزة.. ضبط مواطن اختلس 120 ألف ريال من الصراف الآلي بجدة

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، وذلك إثر تورطه باختلاس مبالغ مالية من أجهزة الصرف الآلي التابعة لأحد البنوك المحلية بمحافظة جدة؛ وذلك على فترات زمنية مختلفة، مستغلًا عمله في نفس البنك كمسؤول عن تلك الأجهزة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

«المرور السعودي» يُحدد غرامة النزول أو الركوب أثناء سير المركبات.. تعرّف على قيمتها

حذّر المرور السعودي من النزول أو الركوب أثناء سير المركبات، مؤكدًا أنه يعرّض حياتك للخطر، ويربك الحركة المرورية، موضحًا أن هذا الفعل يعد مخالفة ويعاقب مرتكبها بغرامة مالية قدرها من 1000 إلى 2000 ريال.

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