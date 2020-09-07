تعرف على المناطق الأكثر تسجيلاً لإصابات كورونا بالمملكة.. والأماكن الأقل تضرراً

كشفت وزارة الصحة، عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدن المملكة؛ حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات اليوم الأحد 895 إصابة.

وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الأولى؛ حيث سجلت 74 إصابة جديدة، وحلّت جدة في المرتبة الثانية بـ 60 حالة، فيما تم تسجيل (55 في الهفوف 50 في الدمام 4 5 في المدينة المنورة 4 0 في ينبع 3 9في الرياض 27 في المبرز 23 في جازان 22 في تبوك 17 في حائل 16 في أبو عريش 13 في الظهران 11 في النماص 11 في حفر الباطن 10 في أبها 10 في نجران 10 في القحمة 9 في الباحة 9 في بقيق 8 في عرعر 8 في بريدة 8 في القطيف 8 في المخواة 8 في بلجرشي).

فيما تم تسجيل (7 في الجبيل 6في الطائف 6في تبالة 6في الحجرة 5في النعيرية 5 في وادي الدواسر 4 في الشنان 4 في النبهانية 4 في خميس مشيط 4 في الخبر 4 في عنيزة 4 في شرورة 4 في ظهران الجنوب 4 في البكيرية 4 في بللسمر 3 في الحرجة 3 في بارق 3 في عفيف 3 في بيشة 3 في خيبر 3 في صبيا 3 في العقيق 3 في المذنب 3 في الخفجي 3 في الحمنة).

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في حين تم تسجيل (2 في الأسياح 2 في حوطة سدير 2 في أحد رفيدة 2 في الدلم 2 في سبت العلاية 2 في رياض الخبراء 2 في الأرطاوية 2 في مهد الذهب 2 في صامطة 2 في الليث 2 في تيماء 2 في ضبا 2 في رفحا 2 في تمير 2 في رجال المع 2 في راس تنورة).

وأخيرًا تم تسجيل (1 في الطوال 1 في القوارة 1 في تنومة 1 في العيدابي 1 في العارضة 1 في الدرب 1 في المجمعة 1 في الدوادمي 1 في سراة عبيدة 1 في الزلفي 1 في الرس 1 في مليجة 1 في محايل 1 في الكامل 1 في البدع 1 في القريات 1 في ضرية 1 في البجادية 1 في قصيباء 1 في القيصومة 1 في صفوى 1 في العيون 1 في الحناكية 1 في قلوة 1 في المجاردة 1 في تثليث 1 في المزاحمية 1 في شقراء 1 في المظيلف 1 في فيفا 1 في الجفر 1 في البشائر).

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت الأحد، عن تسجيل 895 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 3 20.827 حالة. كما تم تسجيل 756 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 296.598 حالة، كما تم تسجيل3 2 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4 .081 حالة.