البيئة تناقش مع الفاو مكافحة الجراد الصحراوي

يعقد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، اليوم اجتماعا عن بعد، مع الأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، مأمون السراي العلوي، بحضور مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد حسين الشمراني، ومدير عام الإدارة العامة لصحة ووقاية النبات المهندس أيمن الغامدي. ويدور الاجتماع حول مناقشة الوضع الحالي للجراد الصحراوي بالمنطقة وتحديدا في اليمن والقرن الإفريقي، والذي أثر على انتشار الجراد بالمملكة، كما سيتم مناقشة الإجراءات التي قامت بها المنظمة للاستفادة من الدعم الذي قدم لعدة دول من المملكة دعما لجهود المكافحة بتلك الدول، واستعداداتها لمواجهة استمرار التفشي في ظل التوقعات للفترة المستقبلية القادمة. يذكر أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) حذرت من أن ارتفاع أعداد الجراد الصحراوي يمثل تهديداً خطيراً وغير مسبوق للأمن الغذائي وسبل العيش في القرن الإفريقي، وبحسب آخر مستجدات الفاو حول انتشار الجراد الصحراوي، سيتفاقم الوضع الحالي بشكل أكبر مع تكاثر الجيل الجديد الذي سينتج عنه تفشي الجراد أكثر في إثيوبيا وكينيا والصومال.



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