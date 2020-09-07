حلقة نقاش تستعرض التعليم عن بعد بجازان



عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أمس، حلقة نقاش عن برامجها وخططها للتعليم عن بعد، بحضور المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي والقيادات التعليمية، وذلك على مسرح الإدارة بمدينة جيزان. وقدم أبوهادي في مستهل كلمته شكره وتقديره للجميع على جهودهم في خدمة العملية التعليمية عن بعد، مؤكداً أن الميدان يزخر بالنماذج المشرفة التي ساهمت في دعم تسجيل الطلاب والطالبات في منصة مدرستي والاستفادة من أدواتها، مشدداً على أهمية دعم الأسر والمعلمين والمعلمات والإجابة عن كافة الاستفسارات، مؤكداً أن الجميع يعمل من أجل هدف واحد وهو تعليم الطلاب والطالبات. وشهدت حلقة النقاش استعراضاً من مدير الإشراف التربوي الدكتور أحمد عطيف لخطة الإدارة للتعليم عن بعد، موضحاً مؤشرات تحقيق الهدف، وتجويد نواتج التعلم، ومؤشرات التنمية المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، ومهام الإدارات والأقسام في تنفيذ الخطة، وتخلل الحلقة حوار مفتوح بين القيادات عن الخطة وسبل تطويرها.

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