محمد بن عبدالعزيز يؤكد أهمية دور المالية بجازان

أكد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز أهمية دور فرع وزارة المالية بالمنطقة، وهو ما تحرص على تطبيقه الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، مدير فرع وزارة المالية بالمنطقة علي بن عبدالرحمن أبو طالب، وذلك بمناسبة تعيينه مديراً لفرع منطقة جازان. ورحب الأمير محمد بن عبدالعزيز بمدير فرع وزارة المالية بجازان، متمنيا له التوفيق في القيام بمهام عمله، واستمع إلى شرح عن أعمال الفرع والمهام. من جهته، عبر مدير فرع وزارة المالية بجازان عن سعادته بلقاء نائب أمير المنطقة، وما استمع إليه من توجيهات، مؤكداً حرصه ومنسوبي الفرع كافة، على تقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم بالمنطقة.



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