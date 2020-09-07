محافظ جدة يستقبل مدير عام معهد الإدارة العامة

التقى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان، ومدير عام المعهد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور ياسر الهوساوي، ومدير عام الفرع النسوي للمعهد بمنطقة مكة المكرمة الدكتورة سارة العتيبي. واطّلع على أبرز نشاطات المعهد في التدريب والتطوير المهني والتنمية الإدارية وسُبل تعزيز التعاون المشترك، لتقديم الدورات التدريبية للمنسوبين للارتقاء بهم ولرفع كفاءتهم. فيما قدّم مدير معهد الإدارة مجموعة مختارة من النتاج العلمي للمعهد، ونماذج من آخر الدراسات، وأحدث الإصدارات العلمية التي أنجزها المعهد مؤخرا.



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