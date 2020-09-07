8 حقائب تدريبية تطور قدرات جامعة جازان

استنفرت جامعة جازان جهودها في تدريب منسوبيها، ورفع كفاءتهم، في وقت شرعت في تنفيذ مبادرة لتنمية قدرات منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، وتطوير مهاراتهم في استخدام أدوات التعليم الإلكتروني.

حقائب تدريبية

تشتمل الحقائب التدريبية لتأهيل عضوية التدريس بالجامعة على 8 حقائب ممثلة في: التمكين الرقمي، ومهارات العرض الفعال، ومهارات التعليم المصغر، ومهارات استخدام منصات التعليم الإلكتروني، والتصميم التعليمي، ومهارات إنتاج المحتوى الرقمي، وخصصت الحقيبة الأخيرة للتخصص نظري طبي، وتطبيقي.

محوران رئيسيان

أوضح عميد عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات بجامعة جازان الدكتور إبراهيم غاشم، أن المبادرة تهدف للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للطالب، في الوقت الذي أصبح التعليم الإلكتروني خيارا إستراتيجيا ومستقبليا في عملية التعليم بالمملكة، مشيرا إلى أن عضو هيئة التدريس والطالب هما المحوران الأساسيان في العملية التعليمية، مضيفا إلى أن هذه المبادرة تأتي للتغلب على مشكلتي الزمان والمكان، ومواكبة التطور والحداثة باستخدام أحدث أنظمة ومنصات التعلم الإلكتروني، مبينا أن الحقائب تتضمن 8 حقائب تدريبية لتأهيل عضو هيئة التدريس بجامعة جازان للحصول على شهادة من عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات بالجامعة، بعد اجتيازه لجميع الحقائب، أو اجتيازه لاختبار الكفاءة في الحقائب التي يريد أن يتخطاها لمعرفته المسبقة بمحتواها العلمي وتمكنه من أدواتها.

أبرز الحقائب التدريبية

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التمكين الرقمي مهارات العرض الفعال

مهارات التعليم المصغر

مهارات استخدام منصات التعليم

التصميم التعليمي

إنتاج المحتوى الرقمي التخصص النظري والتطبيقي