إغلاق 38 منشأة غذائية مُخالفة بمسفلة مكة

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 38 منشأة غذائية، وأتلفت 231 كيلوجراماً من المواد الغذائية التالفة، وصادرت 82 قطعة من أدوات تحضير الطعام المتهالكة، وأشعرت 127 منشأة، فيما بلغ عدد المخالفات المتعلقة بالصحة العامة 97 مخالفة، وذلك خلال الفترة من 11 / 12 / 1441هـ إلى 13 / 1 / 1442هـ. وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكَّاوي، أنه تم تطبيق الجزاءات والغرامات البلدية على المنشآت المخالفة، مؤكداً أنَّ البلدية حريصة على تكثيف الجولات، وتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية ضمن نطاق بلدية المسفلة؛ للتأكد من التزامها بكافة الاشتراطات البلدية والمحافظة على الصحة العامة.



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