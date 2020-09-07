جامعة المؤسس تستضيف رئيس الشورى لمناقشة رسالة دكتوراه

تستضيف جامعة الملك عبدالعزيز بجده رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ للمشاركة في مناقشة رسالة الدكتوراه التي تقدم بها الباحث الشيخ أحمد بن عبدالعزيز بن باز لنيل درجة الدكتوراه بعنوان (المعونة القضائية: دراسة تحليلية مقارنة بين النظام السعودي ونماذج من القوانين الإقليمية والدولية) وذلك يوم الثلاثاء المقبل الساعة 9:30 صباحاً بقاعة مجلس الجامعة وذلك بحضور طلاب الدراسات العليا والمهتمين عن بعد. وتضم لجنة المناقشة رئيس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مناقشاً خارجياً، والرئيس الفخري للمحامين السعوديين صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان ال سعود مناقشاً داخلياً، والمشرف على الدراسات العليا القضائية ورئيس الدائرة القضائية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بجدة والأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن نافع السلمي مقررًا المشرف على الرسالة. وأعرب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن اليوبي عن وافر الشكر والتقدير لرئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ على مشاركته في مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث الشيخ أحمد بن باز رغم التزاماته العملية. كما أعرب مدير الجامعة عن شكره لصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان ال سعود لمشاركته في مناقشة هذه الاطروحة العلمية مناقشاً داخلياً.



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