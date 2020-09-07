السعودية اليوم / ميانمار تسجّل 100 حالة إصابة أخرى بكورونا



نايبيداو 18 محرم 1442 هـ الموافق 6 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت ميانمار أعلى زيادة في الإصابات بفيروس

وذكرت وزارة الصحة والرياضة في ميانمار اليوم: إنّ غالبية الحالات الجديدة قد أصيبوا بالعدوى محلياً، ومعظمهم في مدينة يانجون المركز التجاري في البلاد.

وبلغ عدد حالات الإصابة المسجّلة 1419 حالة مع تعافي 385 حالة ووفاة ثماني حالات.

// انتهى //

00:54ت م

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نايبيداو 18 محرم 1442 هـ الموافق 6 سبتمبر 2020 م واسسجّلت ميانمار أعلى زيادة في الإصابات بفيروس كورونا في يوم واحد بإصابة 100 حالةً جديدةً مساء اليوم.وذكرت وزارة الصحة والرياضة في ميانمار اليوم: إنّ غالبية الحالات الجديدة قد أصيبوا بالعدوى محلياً، ومعظمهم في مدينة يانجون المركز التجاري في البلاد.وبلغ عدد حالات الإصابة المسجّلة 1419 حالة مع تعافي 385 حالة ووفاة ثماني حالات.// انتهى //00:54ت م0235

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