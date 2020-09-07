السعودية اليوم / أمين تبوك يقف ميدانياً على النقاط الحرجة لتجمّع المياه



تبوك 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واس

وقف أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي المحفوظ اليوم ، على مشروعات تصريف مياه الأمطار الجاري تنفيذها بمدينة تبوك ، وعلى عدد من النقاط الحرجة لتجمعات المياه في الطرق والشوارع الداخلية ، موجهاً القائمين على المشروعات بضرورة إنجازها في أوقاتها وفق أعلى مستويات الجودة لتنظم لغيرها من المشروعات التنموية التي تعمل الأمانة عليها في المنطقة.

كما أطلع على التجهيزات الخاصة بالمعدات تحسباً لأي كميات أمطار تصنّف بغير الاعتيادية إلى أن تنجز كامل مشاريع الشبكات الخاصة بتصريف مياة الأمطار في أوقاتها المحددة .

ووجه المهندس " المحفوظ " الجهات المعنية بأعمال النظافة بضرورة تكثيف الجهود خلال هذه المدة وقبل الموسم لضمان عدم وجود أي عوالق قد تسبب في إقفال فتحات التصريف أثناء هطول الأمطار وإزالة ما يعترض جريانها من عوائق.

واستمع أمين تبوك خلال وقوفه على تلك المشروعات لشرح مفصل من وكيل الأمين للمشاريع ومدير عام الصيانة والتشغيل ومديري المشاريع عن خطة الأمانة المعدة لموسم الأمطار .

// انتهى //

23:39ت م

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