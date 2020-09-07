السعودية اليوم / تعليم جازان يعقد حلقة نقاش عن خطط وبرامج التعليم عن بعد



جيزان 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واس

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم ، حلقة نقاش عن برامجها وخططها للتعليم عن بعد بحضور المدير العام الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي والقيادات التعليمية "بنين وبنات"، وذلك على مسرح الإدارة بمدينة جيزان.

وأكد الدكتور أبوهادي أن الميدان يزخر بالنماذج المشرفة التي أسهمت في دعم تسجيل الطلاب والطالبات في منصة مدرستي والاستفادة من أدواتها ، مشدداً على أهمية دعم الأسر والمعلمين والمعلمات والإجابة عن الاستفسارات كافة ، مشيرا إلى أن الجميع يعمل من أجل هدف واحد وهو تعليم الطلاب والطالبات .

وشهدت حلقة النقاش عرضاَ من مدير الإشراف التربوي الدكتور أحمد عطيف لخطة الإدارة للتعليم عن بعد، موضحاً مؤشرات تحقيق الهدف وتجويد نواتج التعلم ومؤشرات التنمية المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية ومهام الإدارات والأقسام في تنفيذ الخطة. كما تخلل الحلقة حوار مفتوح بين القيادات عن الخطة وسبل تطويرها .

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21:39ت م

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