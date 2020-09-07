السعودية | العمل على مشاريع صناعية بـ 74 مليار ريال ستوفر 34 ألف فرصة عمل

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 6 دقائق - 1:00 صباحًا, 7 سبتمبر 2020 م
المناطق - الرياض
كشف المركز الوطني للتنمية الصناعية، عن إنجاز أكثر من 60 مشروعا صناعيا، 33 في المائة منها قائمة أو قيد التنفيذ برأسمال استثماري بلغ نحو 20 مليار ريال، ووفر نحو سبعة آلاف وظيفة مباشرة.
وقال وفقا لـ”الاقتصادية” المهندس نزار الحريري الرئيس التنفيذي للمركز، إن العمل جار حاليا على إكمال ذلك بمشاريع استثمارية بقيمة إجمالية بلغت نحو 74 مليار ريال، ستعمل على توفير ما يزيد على 34 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى عقد شراكات مع ما يزيد على 20 شركة محلية وعالمية بهدف تطوير فرص الاستثمار الصناعي وتمكين وتوطين الصناعات المهمة في المملكة.
وبشأن أبرز المنجزات المحققة خلال النصف الأول من العام الجاري، وكذلك المشاريع المتوقع العمل عليها خلال العام المقبل 2021، أوضح الحريري، أن المركز الذي كان يطلق عليه سابقا “البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية” يقوم بعديد من المهام وعلى الصعد كافة، ولديه برامج قائمة، بعضها اكتمل وبعضها جار العمل على إكماله في الفترة القليلة المقبلة.
ومن هذه المشاريع، بحسب الحريري، صناعة المنتجات المعدنية، والتوسع في أنشطتها التعدينية، وصناعة التصنيع الغذائي والمعدات ومستلزمات الوقاية الطبية والأدوية البيولوجية واللقاحات، التي يقود جهودها تحت مظلة وزارة “الصناعة والثروة المعدنية” لتسريع جلب هذه التقنية المهمة والمفصلية إلى المملكة والمنطقة، إضافة إلى تطوير صناعات تحويلية جديدة وذات قيمة مضافة تدعم رؤية المملكة 2030.
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