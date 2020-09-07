القبض على أب عذب ابنه لإجبار زوجته على العودة

2020-09-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الأب المتهم بتعنيف نجله الصغير والقيام بالاعتداء عليه بالضرب بشكل وحشي.

وبحسب مركز بلاغات العنف الأسري، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فقد تم إحالة الأب إلى الجهة المختصة.

توفير الحماية للطفل:

وأوضح المركز، عبر تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم توفير الحماية للطفل، وتحويل المعنِّف للجهة المختصة وفقًا لنظام حماية الطفل من الإيذاء

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وكانت طليقة الأب المتهم وهي مصرية الجنسية قد ناشدت الجهات المختصة بإنقاذ طفلها من العنف الذي يتعرَّض له على يد طليقها.

وثق جريمته على الواتساب:

وأوضحت الأم أن الأب المتهم قام بتوثيق فعله وأرسله إليها عبر تطبيق “واتساب” من أجل مضايقتها، والضغط عليها وإجبارها على الرجوع إليه.

وكشفت عن أنها انفصلت عن زوجها منذ سنة وثلاثة أشهر ولديها منه طفل يبلغ من العمر سنتين، ويعيش مع طليقها منذ سنة و4 أشهر.

وذكرت أن طليقها ووالد ابنها، أصبح يعذب طفلهما، ويرسل مقاطع الفيديو إليها؛ نظرًا إلى أنها قامت بخلعه، فأخذ طفلها لإجبارها على الرجوع إليه.



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