، موظفو وطالبات فرسان.. بين الخروج المبكر أو المبيت.. والأمل تقديم موعد العبّارة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعتبر الشريان الرئيس الذي يربط الجزيرة بالمنطقة

في الوقت الذي تسير فيه عبّارات نقل الركاب من فرسان إلى جازان عند الثانية عشرة ظهرًا يضطر العاملون في جزر فرسان من موظفين وطالبات للبقاء في الجزيرة إلى اليوم الذي يليه، أو المغادرة قبل انتهاء الدوام بساعتين كما كانت في السابق.

ويضطر عدد من الموظفين والطالبات اللاتي لديهن محاضرات "عملي" في الكلية إلى المبيت إلى اليوم الذي يليه؛ وذلك لمغادرة عبّارة النقل الجزيرة قبل انتهاء الدوام، مناشدين تأجيل موعدها إلى الثالثة عصرًا.

وتعتبر العبّارات الشريان الرئيس الذي يربط جزيرة فرسان بمنطقة جازان، ونقلت جزر فرسان تنمويًّا واقتصاديًّا خلال الثلاثين عامًا الأخيرة.