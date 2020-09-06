شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامي تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة باتجاه المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:09 مساءً, 6 سبتمبر 2020 م المناطق - واس أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته الشديدة لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة (مفخَّخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها في الأجواء اليمنية.

وشدّد العثيمين في بيان له اليوم، على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | منظمة التعاون الإسلامي تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة باتجاه المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.