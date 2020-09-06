شكرا لقرائتكم خبر عن «اعتدال» يطلق خدمة «التعاون البحثي» للدراسات العليا والان نبدء بالتفاصيل

أطلق المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال) خدمة جديدة باسم (التعاون البحثي) لطلاب الدراسات العليا من مواطنين أو مقيمين داخل المملكة كمرحلة أولى، على أن تشمل المراحل المقبلة باقي الطلاب في دول العالم، وفقًا لخطط المركز المستقبلية.

وتتيح الخدمة البحثية الجديدة في (اعتدال) أمام طلاب الدراسات العليا في المملكة (دولة المقر)، إمكانية التعاون في المجالات البحثية المتعلقة بمكافحة الفكر المتطرف ونشر ثقافة الاعتدال والتعايش والتسامح، وفق آليات محددة وضعتها اللجنة العلمية في مركز (اعتدال).

ويبدأ المركز في استقبال طلبات التقديم للراغبين بداية من اليوم ، حيث تشمل إجراءات التقديم، قيام طلاب الدراسات العليا بتقديم ورقة مختصرة وموجزة حول موضوع الرسالة العلمية المراد التخصص فيها، التي يجب أن تتوافق مع ما أعلنه المركز من مجالات ذات علاقة بمكافحة الفكر المتطرف ونشر ثقافة الاعتدال والتعايش والتسامح في المجتمعات.