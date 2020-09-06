شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدين إطلاق الميليشيا «مسيرة» باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته الشديدة لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة (مفخَّخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها في الأجواء اليمنية.

وشدّد العثيمين في بيان له اليوم، على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.