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ميليشيا الحوثي تفجر 810 منازل لمواطنين
خلال الفترة من 1سبتمبر 2014 وحتى 30 يونيو 2020م
متابعات الخليج 365 - واس
وثّقت الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل في اليمن تفجير ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران 810 منازل في 17 محافظة يمنية لمواطنين معارضين للمشروع الانقلابي القائم على التمييز العنصري السلالي، وذلك خلال الفترة من 1سبتمبر 2014 وحتى 30 يونيو 2020م.
وبحسب التقرير الذي جرى إشهاره اليوم بمدينة مأرب ونشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، فقد احتلت محافظة تعز المرتبة الأولى بعدد المنازل التي فُجِّرت وشُرِّدت الأسر منها حيث بلغت (149) منزلاً، تلتها محافظة البيضاء وسط اليمن بتفجير (124) منزلاً، ثم محافظة إب بتفجير (120) منزلاً، فيما توزعت بقية المنازل التي فجرتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بالترتيب حسب عددها الموثق على محافظات (حجة، لحج، ذمار، صنعاء، الضالع، مأرب، الجوف، عمران، شبوة الحديدة، أبين، وصعدة).
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