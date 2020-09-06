اعتدال يطلق خدمة التعاون البحثي لطلاب الدراسات العليا

2020-09-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلق المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) خدمة جديدة باسم “التعاون البحثي” لطلاب الدراسات العليا من مواطنين أو مقيمين داخل المملكة كمرحلة أولى، على أن تشمل المراحل المقبلة باقي الطلاب في دول العالم، وفقًا لخطط المركز المستقبلية.

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وتتيح الخدمة البحثية الجديدة في (اعتدال) أمام طلاب الدراسات العليا في المملكة (دولة المقر)، إمكانية التعاون في المجالات البحثية المتعلقة بمكافحة الفكر المتطرف ونشر ثقافة الاعتدال والتعايش والتسامح، وفق آليات محددة وضعتها اللجنة العلمية في المركز.

وبدأ المركز في استقبال طلبات التقديم للراغبين عبر موقعه الإلكتروني هنا بداية من اليوم الأحد، وتشمل إجراءات التقديم، قيام طلاب الدراسات العليا بتقديم ورقة مختصرة وموجزة حول موضوع الرسالة العلمية المراد التخصص فيها، والتي يجب أن تتوافق مع ما أعلنه المركز من مجالات ذات علاقة بمكافحة الفكر المتطرف ونشر ثقافة الاعتدال والتعايش والتسامح في المجتمعات.

يذكر أن اعتدال أطلق بداية من العام 2020 عدة مبادرات ومشاريع من بينها نافذة (معتدل) على موقعه الإلكتروني،والقائمة على التفاعل بين المركز والمجتمع فيما يتعلق بالمحتوى المتطرف على شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مشروع (تفنيد) المتخصص في تفكيك الشبهات التي تحاول أذرع التنظيمات المتطرّفة، أو الجماعات المدفوعة بأجندات معادية للأوطان والإنسانية جمعاء، تمريرها ونشرها.



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