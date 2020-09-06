مايكروسوفت تيمز ضمن الخيارات الرسمية لاستمرار التعليم عن بُعد

2020-09-06

متابعات الخليج 365- الجوهرة سعد- الرياض

كشفت وزارة التعليم عن آلية دخول الطلاب والطالبات إلى تطبيق مايكروسوفت تيمز للتعليم عن بُعد، وذلك ضمن الخيارات التي أتاحتها الوزارة مع قنوات عين ومنصة مدرستي لاستمرار الرحلة التعليمية عن بُعد.

وقالت متحدثة التعليم ابتسام الشهري: “واجهنا اليوم تحديات كبيره لنظام تقني جديد، وهناك تحديات أخرى سوف نتغلب عليها، ومن الضروري دخول أولياء الأمور على المنصات الإلكترونية وضبط ترددات قنوات عين التعليمية في حال وجود مشكلة في الدخول لمنصة مدرستي، حيث وفرت الوزارة عدة خيارات لاستمرار عملية التعليم في ظل جائحة كورونا”.

وتابع نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي مع مديري التعليم في مختلف مناطق المملكة التحديات التي واجهت دخول بعض المستفيدين في ⁧‫منصة مدرستي‬⁩، والاستفادة من البدائل المتاحة من قنوات عين وتيمز، والتأكيد على أهمية استمرار الرحلة التعليمية عن بُعد للطلاب والطالبات، ودعم وتعاون الأسرة وأولياء الأمور مع أبنائهم.

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تحميل مايكروسوفت تيمز:

ودعت وزارة التعليم الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس، إلى ضرورة تحميل تطبيق مايكروسوفت تيمز من أجل تسهيل حضور الفصول الافتراضية في الأوقات المحددة في الجدول الدراسي، والتي تعد أحد البدائل التي وفرتها الوزارة لمنصة مدرستي التعليمية، كما أن المنصة توفر الكثير من الخدمات المميزة التي سوف يحصل عليها الطالب والمعلم في حال استخدامها.

وبعد تسجيل دخول الطالب إلى البرنامج، يستطيع الانضمام إلى الدرس بشكل فوري والذي تم إعداده من قبل المعلم، ويتميز البرنامج بسهولة الاستخدام.

ويعتبر مايكروسوفت تميز، التابع لشركة مايكروسوفت العالمية، أحد الخيارات المتاحة لطلاب والطالبات والمعلمين لضمان استمرارية العملية التعليمية عن بُعد في كافة مناطق المملكة، ويمنح التطبيق الشركات والمؤسسات في تنظيم جميع اتصالاتها عبر الإنترنت، ويتيح المستخدمين طريقة كاملة لإجراء الاجتماعات عبر الإنترنت.



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