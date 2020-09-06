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إجابات لأبرز تساؤلات واستفسارات شاغلي الوظائف التعليمية
حول رصد ساعات أنشطة التطوير المهني
متابعات الخليج 365 - الرياض
أجاب المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي عن تساؤلات واستفسارات شاغلي الوظائف التعليمية، عبر إيضاحات حول رصد ساعات أنشطة التطوير المهني.
وضمن الأسئلة، بحسب تغريدة وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، “هل تضاف أنشطة التطوير التي حصل عليها شاغل الوظيفة التعليمية بعد تاريخ 17 محرم 1442 في خدمة التطوير المهني للمعلمين بنظام فارس؟ وأيضًا سؤال “ما نوع الوثائق الداعمة لاعتماد أنشطة التطوير المهني؟”.
أما السؤال الثالث الخاص بأبرز تساؤلات شاغلي الوظائف التعليمية فهو “هل يلزم وجود اعتماد على شهادات أنشطة التطوير المهني المنفذة في المدرسة وذلك من جهة أعلى مثل إدارة التعليم أو الإدارات أو مكاتب التعليم التابعة لها كما ورد في إيضاحات رقم 2 وذلك في ظل الأوضاع الراهنة؟”.
ويمكن الاطلاع على الأسئلة الكاملة وإيضاحاتها من خلال الرابط التالي: هنا.
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