الهلال السعودي في صدارة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتعاون في قاع الترتيب

شهدت الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم مفاجأت كبيرة حيث لم يتمكن أي فريق من حصد الثلاث نقاط.

وتصدر فريق الهلال الترتيب بـ18 نقطة، من إجمالي 21 نقطة، فيما جاء فريق النصر في المركز الثاني برصيد 16 نقطة.

أما كل من “الفتح” و”ضمك” فجاءا في الترتيب الثالث والرابع على التوالي برصيد 14 نقطة، إلى جانب فريق “الرائد” بالمركز الخامس.

أما “الاتفاق” فحل في المركز السادس بـرصيد 13 نقطة، يليه فريق “الشباب” بـ12 نقطة في المركز السابع، ومن بعدهما جاء كل من “الفيصلي” و”الأهلي” في المركزين الثامن والتاسع برصيد 10 نقاط.

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كما جاء فريق “الاتحاد” في المركز العاشر برصيد 9 نقاط و”أبها” في الترتيب الحادي عشر بـ8 نقاط، و”الوحدة” في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.

واحتل “الفيحاء” المركز الثالث عشر بعد حصوله على 5 نقاط، فيما تحصل “الحزم” على 3 نقاط فقط قابعاً في المركز الرابع عشر، وحصد “العدالة” على نقطة واحدة في المركز الخامس عشر. بينما لم يتمكن “التعاون” من حصد أي نقطة بعد عودة النشاط الرياضي، حيث خسر جميع مبارياته السبع، وسيصبح في عِداد الهابطين حال تلقي خسارته الثامنة أمام الفيحاء خلال المباراة المقررة يوم الأربعاء القادم.

ترتيب الفرق: