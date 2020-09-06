العلاوة السنوية 1442 والتعديلات الجديدة فى الرواتب

إن العلاوة السنوية تعتبر حدثا مهما لكل الموظفين فى المملكة العربية السعودية وخاصة موظفى القطاع الحكومى بالمملكة، حيث يترقبون موعد العلاوة السنوية لعام 1442هجريا.

زيادة العلاوة السنوية

وسوف تصرف العلاوة السنوية بعد أن يتم الانتهاء من التعديلات الجديدة فى سلم الرواتب الجديد، حيث يقوم حاليا مجلس الوزراء السعودى بتطبيق التعديلات الجديدة على قانون الخدمة المدنية.

هذا وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتعديل الرواتب، حيث عملت على زيادتها، ومن جهة أخرى طالب جميع الموظفين فى المملكة العربية السعودية بتعجيل تطبيق الزيادات الجديدة وصرف العلاوة السنوية فى أقرب وقت ممكن.

تغيير موعد العلاوة السنوية

ورغم زيادة العلاوة السنوية فى التعديلات الأخيرة، إلا أنه تسود حالة من التوتر والقلق بين موظفى المملكة العربية السعودية بسبب هذه التعديلات الجديدة، وذلك لأن من ضمن التعديلات التى أجريت على قانون الخدمة المدنية أنه سوف يتغير ميعاد صرف العلاوة السنوية 1442 منذ بداية العام الحالى، فقد كانت العلاوة السنوية سابقًا تصرف مع بداية العام الهجرى الجديد.

أما الآن فسوف تصرف العلاوة مع بداية السنة المالية الجديدة بديلا عن صرفها مع بداية العام الهجرى، وذلك وفقًا للتعديلات الجديدة التى تم تطبيقها على قانون الخدمة المدنية.

ما أدى إلى غضب الكثير من الموظفين فى المملكة العربية السعودية من هذه التعديلات التى تمت على قانون الخدمة المدنية، حيث أدت هذه التعديلات إلى تأخير موعد صرف العلاوة.

هذا ومن الجدير بالذكر أن بعض العاملين وموظفى المملكة طالبوا بالتراجع عن تطبيق هذه التعديلات ويظلون على النظام القديم، ليقوموا بصرف العلاوة السنوية فى ميعادها ويقوموا بإضافتها إلى الرواتب.

الاستعلام عن العلاوة السنوية

هذا ويمكن الاستعلام عن العلاوة السنوية الجديدة من خلال نظام فارس عن طريق استخدام الرقم القومى ورقم الحساب.