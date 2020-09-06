، بالفيديو .. الرابطة تكشف عن كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - كشفت رابطة دوري المحترفين عن كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، التي سيتم تسليمها لفريق الهلال المتوج بلقب بطولة الدوري للموسم الجاري يوم الأربعاء المقبل في آخر مباريات الجولة 30 والأخيرة من المسابقة.
ونشرت الرابطة مقطع فيديو لتصميم كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ارفقته بعبارة "استغرق تنفيذه 4 أشهر ..يصل وزنه إلى 24 كلغ ..وطوله 90 سم ..وصنع في إيطاليا".
ويظهر تصميم الكأس عمودين منحيين بشكل ذراعين مرفوعتين إلى الأعلى، تحمل الذراعان كرة على شكل الكرة الأرضية وقاراتها وهو أمر متعارف عليه بين جميع كؤوس بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن الفارق هنا أن الكرة تحمل في وسطها اللون الأخضر المصنوع من الأحجار الكريمة لإبراز أهمية وموقع وقوة السعودية على مستوى العالم.
وتحمل الكرة شعار السعودية المكون من سيفين عربيين متقاطعين تعلوهما نخلة، وفي وسط الكأس نقش اسم الأمير محمد بن سلمان بالإنجليزية.
وسيتم تتويج الهلال الفائز بالبطولة يوم الأربعاء القادم على ملعب جامعة الملك سعود بعد نهاية مباراته مع الشباب في ختام الموسم.
06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442 11:52 PMبالفيديو .. الرابطة تكشف عن كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
كشفت رابطة دوري المحترفين عن كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، التي سيتم تسليمها لفريق الهلال المتوج بلقب بطولة الدوري للموسم الجاري يوم الأربعاء المقبل في آخر مباريات الجولة 30 والأخيرة من المسابقة.
ونشرت الرابطة مقطع فيديو لتصميم كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ارفقته بعبارة "استغرق تنفيذه 4 أشهر ..يصل وزنه إلى 24 كلغ ..وطوله 90 سم ..وصنع في إيطاليا".
ويظهر تصميم الكأس عمودين منحيين بشكل ذراعين مرفوعتين إلى الأعلى، تحمل الذراعان كرة على شكل الكرة الأرضية وقاراتها وهو أمر متعارف عليه بين جميع كؤوس بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن الفارق هنا أن الكرة تحمل في وسطها اللون الأخضر المصنوع من الأحجار الكريمة لإبراز أهمية وموقع وقوة السعودية على مستوى العالم.
وتحمل الكرة شعار السعودية المكون من سيفين عربيين متقاطعين تعلوهما نخلة، وفي وسط الكأس نقش اسم الأمير محمد بن سلمان بالإنجليزية.
وسيتم تتويج الهلال الفائز بالبطولة يوم الأربعاء القادم على ملعب جامعة الملك سعود بعد نهاية مباراته مع الشباب في ختام الموسم.
، بالفيديو .. الرابطة تكشف عن كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. الرابطة تكشف عن كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.