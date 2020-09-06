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وسط إقبال كبير من المستثمرين والمطورين العقاريين ولفيف من المزادين، أنهت شركة إتقان العقارية بيع 90 % بالمزاد العلني من مخطط مدن الشروق الذي تشرف عليه لجنة المساهمات العقارية (تصفية) مساء اليوم الأحد 18من المحرم الموافق 6 سبتمبر 2020م، وذلك في قاعة الفريدة للاحتفالات بحي المونسية بمدينة الرياض.
وتفصيلاً، تجاوزت المبيعات خمسة وستين مليون ريال ومتوسط أسعار 1200 ريال للمتر المربع، كما شهدت تنظيم المزاد انسيابية وتطبيقًا تامًا للبروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا حرصًا على سلامة الجميع.
ونوهت شركة إتقان العقارية المسوق الحصري للمزاد بوقائع المزاد وما شهده من إقبال كبير من المستثمرين على المخطط الذي تم بيع أكثر من 90 % من الأراضي المعروضة وهي قطع سكنية، وتجارية، كما تميز المخطط بمرافق تعليمية وطبية ووقوعه في نطاق اتجاه النمو والتمدد الطبيعي لمدينة الرياض.
واكتظت صالات المزاد العلني الأربع التي زودت بوسائل السلامة وتحقيق التباعد بإشادة واسعة لتميز عمليات البيع والإفراغ الفوري وحسن التنظيم من شركة "إتقان" كما تم بث وقائع المزاد عبر حسابات التواصل الاجتماعي لشركة إتقان العقارية بمنصتي "تويتر واليوتيوب".
06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442 11:15 PM
بإشراف لجنة "تصفية".. وسط إقبال كبير وتنظيم وفق الإجراءات الاحترازية"إتقان" تعلن نجاح مزاد مخطط الشروق ببيع 90 % من الأراضي المعروضة
وسط إقبال كبير من المستثمرين والمطورين العقاريين ولفيف من المزادين، أنهت شركة إتقان العقارية بيع 90 % بالمزاد العلني من مخطط مدن الشروق الذي تشرف عليه لجنة المساهمات العقارية (تصفية) مساء اليوم الأحد 18من المحرم الموافق 6 سبتمبر 2020م، وذلك في قاعة الفريدة للاحتفالات بحي المونسية بمدينة الرياض.
وتفصيلاً، تجاوزت المبيعات خمسة وستين مليون ريال ومتوسط أسعار 1200 ريال للمتر المربع، كما شهدت تنظيم المزاد انسيابية وتطبيقًا تامًا للبروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا حرصًا على سلامة الجميع.
ونوهت شركة إتقان العقارية المسوق الحصري للمزاد بوقائع المزاد وما شهده من إقبال كبير من المستثمرين على المخطط الذي تم بيع أكثر من 90 % من الأراضي المعروضة وهي قطع سكنية، وتجارية، كما تميز المخطط بمرافق تعليمية وطبية ووقوعه في نطاق اتجاه النمو والتمدد الطبيعي لمدينة الرياض.
واكتظت صالات المزاد العلني الأربع التي زودت بوسائل السلامة وتحقيق التباعد بإشادة واسعة لتميز عمليات البيع والإفراغ الفوري وحسن التنظيم من شركة "إتقان" كما تم بث وقائع المزاد عبر حسابات التواصل الاجتماعي لشركة إتقان العقارية بمنصتي "تويتر واليوتيوب".
، "إتقان" تعلن نجاح مزاد مخطط الشروق ببيع 90 % من الأراضي المعروضة ،
المصدر : الخليج 365
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