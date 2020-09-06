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سجّل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 2.234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 72.394 إصابةً.
وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم (الأحد)، أنها سجلت 32 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 1.361.
وأشارت إلى ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 55.274.
2.234 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع إلى 72.394وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-06
سجّل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 2.234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 72.394 إصابةً.
وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم (الأحد)، أنها سجلت 32 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 1.361.
وأشارت إلى ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 55.274.
06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
10:07 PM
الفيروس سلب الحياة من 32 مريضاً
سجّل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 2.234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 72.394 إصابةً.
وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم (الأحد)، أنها سجلت 32 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 1.361.
وأشارت إلى ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 55.274.
، 2.234 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع إلى 72.394 ،
المصدر : الخليج 365
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