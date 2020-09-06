بالفيديو.. حمد آل الشيخ يشارك المعلمين في الحصص الدراسية عبر منصة مدرستي

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):تفقد وزير التعليم، حمد آل الشيخ، اليوم الأحد، الفصول الافتراضية في منصة مدرستي لعدد من مدارس منطقة تبوك.
وشارك وزير التعليم، المعلمين في الحصص الدراسية بحضور الطلاب عن بُعد.
ويذكر أن وزارة التعليم قد أكدت، اليوم الأحد، أنه لن يتم احتساب الحضور والغياب مع وجود تحديات في منصة مدرستي.
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