شكرا لمتابعة خبر عن شاحنة نظافة تابعة للأحساء تسير عكس الطريق والمرور تتفاعل (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

وثق مواطن، اليوم الأحد، مخالفة على شاحنة لمقاول النظافة التابع لأمانة الأحساء وهو يسير بعكس اتجاه السير.

واستنكر المواطن مخالفة قائد المركبة الذي عرض الاخرين للخطر؛ حيث طاب إدارة المرور وأمانة الأحساء بالتحقيق في الأمر.

وردت إدارة المرور في وقت قياسي على شكوى المواطن قائلة: "نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام. يسعدنا تواصلكم".