شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة يعلن عن خدمات جديدة لذوي الإعاقة السمعية وذويهم عبر «إشارة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأحد، عن تقديم المزيد من الخدمات لذوي الإعاقة السمعية وذويهم. أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأحد، عن تقديم المزيد من الخدمات لذوي الإعاقة السمعية وذويهم. وقال "الربيعة" عبر حسابه على "تويتر" : "إخواني وأخواتي ذوي الإعاقة السمعية وذويهم ..يمكنكم الاستفادة الآن من مختلف خدمات مركز 937 الصحية عبر تطبيق إشارة". وعلى الراغبين في تحميل التطبيق الضغط هنا .

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