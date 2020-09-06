شكرا لمتابعة خبر عن " العمر ": غالب الاختراق لمنصة مدرستي يتم بهذه الطريقة " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال مدقق أمن المعلومات عمر العمر إن وزارة التعليم وفرت أنظمة لحماية منصة مدرستي، موضحا أن غالب الإختراق يكون من الأشخاص أنفسهم لأنهم الحلقة الأضعف المتضمنة " الطالب والمعلم وولي الأمر وبعض الموظفين في الوزارة ".

وشدد العمر خلال حواره ببرنامج " يا هلا "، قائلا:" يجب أن يكون لدي الوعي التام لأهمية المعلومة التي أملكها فأحيانا أن أكون شخص مستهدف بطريقة غير مباشرة عن طريق أحد أبنائي ويتم الإختراق عن طريق طرف ثاني يا إما ابني أو ابنتي أو أخي أو زوجتي ".

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وأوضح أن الجهل بالتقنية يجعل الشخص مخترق من خلالي تخترق منصة مدرستي، لافتا:" الإختراق يكون من خلال الهندسة الاجتماعية عبر المكالمات التليفونية والإعلانات في إنستجرام ورسائل عبر الواتساب للحصول علي معلومات ويجب ألا تعطي أحدا معلومات فاجعلها خاصة فيك ولا تثق في أحد أيا كان ".