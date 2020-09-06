" التجارة " تضبط عمالة مخالفة تستغل شقة سكنية بالغش في سوائل التنظيف " فيديو "

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ضبطت وزارة التجارة عمالة مخالفة تستغل شقة سكنية بالغش في سوائل التنظيف. ضبطت وزارة التجارة عمالة مخالفة تستغل شقة سكنية بالغش في سوائل التنظيف. وعثر على 1200 علبة معبأة ومعدة للبيع وعدد من العبوات والمواد الكيميائية الأولية. وأغلق الموقع وضبط القائمين عليه وتسليمهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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