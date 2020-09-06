شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة. توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة. وأشارت هيئة الأرصاد إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران. وأوضحت هيئة الأرصاد أن أعلى درجة حرارة في مكة بلغت ٤٤ درجة بينما أدنى درجة حرارة في أبها وصلت ل١٨ درجة.

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