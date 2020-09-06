شكرا لمتابعة خبر عن استطلاع يوضح ملامح استعداد الأسر لعملية التعليم عن بُعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):أوضح استطلاع للرأي أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، ملامح استعداد الأسر لعملية التعليم عن بُعد، سواء من خلال عدد الأجهزة أو الطرق المستخدمة في الدراسة.
وأضاف أن 54% من أولياء الأمور يرون أن لديهم العدد المناسب من الحواسيب وفق عدد أبنائهم أثناء دراستهم عن بُعد، فيما قال 14% فقط إنهم يمتلكون العدد المناسب من الأجهزة إلى حد ما، ورأى 32% أنها غير مناسبة لعدد الأبناء.
وأشار إلى أن هناك تنوعاً في الأجهزة التقنية المتوفرة لدى الأسر، حيث يعد اللاب توب الأكثر استخدامًا بنسبة 55%، وأجهزة الهواتف الذكية 23%، وأجهزة الآيباد أو التابلت بنسبة 13%، فيما يعتمد 5% فقط على التليفزيون.
وبلغ العدد الإجمالي للمشاركين في الاستطلاع من أولياء الأمور 1225 مواطنًا، بواقع 62% من الذكور و38% من الإناث.
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