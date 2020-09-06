«الموارد البشرية» تعلن مواعيد إجازة اليوم الوطني للقطاعين العام والخاص

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد إجازة اليوم الوطني للقطاعين العام والخاص وغير الربحي. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد إجازة اليوم الوطني للقطاعين العام والخاص وغير الربحي. وأوضح المتحدث باسم الوزراة أن إجازة اليوم الوطني ستكون يوما واحدا للقطاع الخاص و القطاع غير الربحي وهو يوم (6 صفر/ 23 سبتمبر) ويومين للقطاع العام وهما (6 -7 صفر/ 23-24 سبتمبر).

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