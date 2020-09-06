الخارجية: تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بكورونا لفلسطينيين في السعودية

سجلت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، 3 حالات وفاة جديدة في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم بفيروس كورونا ، ليرتفع عدد الوفيات إلى 247 حالة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 5848، وحالات التعافي لـ 1978.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، بتسجيل 3 حالات جديدة في صفوف الجالية بفيروس كورونا، للمواطن عبد الحميد سعيد سليم السقا (78 عاما)، والمواطن منير علي محمد كحيل (80 عاما)، والمواطن صابر محمد كنعان(73 عاما) ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية الى 82 حالة.

وأعلن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في دالاس واوهايو ونيوجيرسي، ليرتفع عدد الاصابات الى 3543 إصابة، فيما لم تسجل اية حالة وفاة لهذا اليوم ليبقى عدد حالات الوفاة 74 حالة. وفق وفا

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وبين فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الاجلاء، بمغادرة دفعة جديدة من الأحباب العالقين في الوطن اليوم الى مصر، ولندن، وايرلندا، وتركيا للالتحاق بأعمالهم واسرهم ودراستهم.