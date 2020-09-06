مستغلًا عمله بالبنك كمسؤول عن تلك الأجهزة.. ضبط مواطن اختلس 120 ألف ريال من الصراف الآلي بجدة

فعلها على فترات زمنية مختلفة

ألقت شرطة مكة المكرمة، القبض على مواطن، قام باختلاس 120 ألف ريال من أجهزة الصرف الآلي بجدة. صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، وذلك إثر تورطه باختلاس مبالغ مالية من أجهزة الصرف الآلي التابعة لأحد البنوك المحلية بمحافظة جدة؛ وذلك على فترات زمنية مختلفة، مستغلًا عمله في نفس البنك كمسؤول عن تلك الأجهزة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة. Advertisements اقرأ أيضًا: ضبط 4 باكستانيين امتهنوا تزوير رخص الإقامات بالرياض وبيعها للمخالفين القبض على الأب المتهم بتعنيف نجله الصغير بشكل وحشي.. وتوفير الحماية اللازمة للطفل

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