ضبط 4 باكستانيين امتهنوا تزوير رخص الإقامات بالرياض وبيعها للمخالفين

اتخذوا من سكنهم وكرًا لممارسة نشاطهم..

ألقت شرطة الرياض، القبض على 4 وافدين امتهنوا تزوير رخص الإقامات والترويج لبيعها على مخالفي نظامي الإقامة والعمل وأمن الحدود. وصرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزوير وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من (4 وافدين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع)، امتهنوا تزوير رخص الإقامات والترويج لبيعها على مخالفي نظامي الإقامة والعمل، وأمن الحدود، حيث اتخذوا من مقر سكنهم وسط مدينة الرياض وكراً لممارسة نشاطهم، وقد عثر بحوزتهم على 371 رخصة إقامة مزورة، بالإضافة إلى 250 قطعة من مواد ومستلزمات وأدوات التزوير، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة. Advertisements اقرأ أيضا: القبض على الأب المتهم بتعنيف نجله الصغير بشكل وحشي.. وتوفير الحماية اللازمة للطفل القبض على مواطن ارتكب 50 حادثة سرقة بمكة المكرمة

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