للطلاب والطالبات والمعلمين.. تعرَّف على خطوات التسجيل والدخول ببرنامج مايكروسوفت تيمز

كشفت وزارة التعليم، من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، عن آلية دخول الطلاب والطالبات إلى برنامج مايكروسوفت تيمز للتعليم عن بعد.

وشاركت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، مقطع الفيديو الذي يشرح الخطوات وعلقت عليه قائلة «آلية دخول الطلاب والطالبات لمايكروسوفت تيمز؛ ضمن الخيارات التي أتاحتها #وزارةالتعليم مع #قنوات عين و#منصة_مدرستي؛ لاستمرار رحلتهم التعليمية عن بُعد».

طريقة الدخول للبرنامج

وأوضحت وزارة التعليم، أنه يتوجب على الطالب أو الطالبة اتباع الشرح الموضح بالمقطع، من أجل الدخول إلى برنامج تيمز مايكروسوفت على الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية المختلفة؛ حيث إنها تبدأ بتسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور المسجلة في منصة «مدرستي»، وذلك على النحو التالي:

- من متصفح الإنترنت قم بالدخول على موقع برنامج microsoft teams.

- قم بتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور المسجل حسابك بهما في منصة مدرستي.

- بعد الدخول قم باختيار المادة التي تريدها بشكل مباشر من الصفحة الرئيسة.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه عقب دخول الطالب إلى البرنامج، سوف يحصل في الصفحة الرئيسة الدرس الذي تم إعداده من قبل المعلم، والذي يمكن للطالب الانضمام له بشكل فوري.

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أما بخصوص تسجيل دخول المعلمين إلى برنامج مايكروسوفت تيمز، فقد أوضحت الوزارة أنه يكون الدخول بنفس الطريقة الأولى؛ ولكن سوف يحصل المعلم على عدد كبير من الأدوات المتوفرة في المنصة، ويمكن استعرض مختلف الفصول المسندة إليه في المنصة، ومن ثم البدء في إنشاء اجتماع لبدء الحصة الدراسية على الفور.

رابط تحميل البرنامج

ودعت وزارة التعليم السعودية الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس، إلى ضرورة تحميل تيمز مايكروسوفت، من أجل تسهيل حضور الفصول الافتراضية في الأوقات المحددة في الجدول الدراسي.

وتعد منصة برنامج ميكروسوفت تيمز، أحد البدائل التي وفرتها الوزارة لمنصة مدرستي التعليمية، كما إن المنصة توفر الكثير من الخدمات المميزة التي سوف يحصل عليها الطالب أو المعلم في حالة استخدامها، كما إن البرنامج سهل الاستخدام بشكل كبير.

ونوهت وزارة التعليم السعودية؛ بأنه يمكن العمل على تحميل برنامج مايكروسوفت تيمز، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، ومنها البدء في استخدام المنصة الإلكترونية، من أجل الحصول على الدروس التعليمية في أوقاتها.

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