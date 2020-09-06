للقطاعين العام والخاص.. «الموارد البشرية» تعلن مواعيد إجازة اليوم الوطني

تبدأ 23 سبتمبر
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد إجازة اليوم الوطني للقطاعين العام والخاص وغير الربحي.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 6 صفر 1442، 23 سبتمبر 2020، سيكون إجازة رسمية للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وذلك وفقًا للمادة 24 من اللائحة التنفيذية للنظام العام.
وأضاف أن يومي الأربعاء والخميس الموافق لتاريخ 6 - 7 صفر 1442 إجازة رسمية وذلك وفقًا للفقرة ب من المادة 127 والمادة 128 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.
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