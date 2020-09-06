بالفيديو.. «الاتصالات»: البنية الرقمية التحتية أثبتت فعاليتها خلال ذروة كورونا

تحملت الضغط بإجراء كل الأعمال عن بُعد
ذكر المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات علي المطيري، أن البنية الرقمية التحتية أثبتت فعاليتها خلال فترة الذروة من جائحة كورونا قبل أشهر قليلة؛ حيث كانت تجري عملية التعليم عن بعد، وكذلك الجهات الحكومية وقطاع الأعمال يعملون عن بعد، وكل الخدمات الصحية كانت تقدم رقميًا بفعالية عالية.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا اليوم الأحد: «لقد قمنا بتمديد فترة إتاحة الترددات الإضافة بنسبة 50% في النطاقين (700 و800) ميجاهيرتز لرفع كفاءة وفعالية أداء الشبكة خلال هذه الفترة».
وبين، أنهم عمدوا من خلال مبادرة عطاء والمتطوعين التقنيين الذين يعملون تحت مظلتها والذين يقدر عددهم بأكثر من 19 ألف متطوع إلى زيادة المعرفة الرقمية حول المنصات التعليمية، وطريقة التفاعل مع هذه التجربة .
وأشار إلى أنه تم تقديم محاضرات وورش عمل افتراضية لتفعيل دور الأسرة في العملية التعليمية، وحتى اليوم وصلت هذه البرامج إلى أكثر من 3.5 مليون مستفيد.
#عاجل_السعودية
متحدث #هيئة_الاتصالات_وتقنية_المعلومات: تمديد مدة إتاحة الترددات الإضافية بنسبة 50% لرفع كفاءة الأداء.#نعود_بحذر pic.twitter.com/2uRiGhHRgN
#عاجل_السعودية
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