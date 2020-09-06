تفاصيل القبض على سيدة سعودية تمارس العلاج بالطاقة والصوت بفيلا سكنية في المدينة المنورة

أوضح المتحدث الرسمي لصحة المدينة المنورة، أنه بالتعاون مع الجهات الأمنية، تمكنت صحة المدينة المنورة، من القبض على سيدة سعودية لممارستها العلاج من خلال الطاقة والصوت وهي ممارسات غير معترف بها وبشكل غير نظامي، وذلك بفيلا سكنية بالمدينة المنورة .

وأشار المتحدث، إلى ورود بلاغ للشؤون الصحية يفيد بوجود سيدة سعودية تمارس العلاج بالطاقة والصوت بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية (النيابة العامة - الأمن العام) لوضع خطة محكمة للإطاحة بها.

وذكر متحدث الصحة بالمدينة المنورة، أن لجنة من الشؤون الصحية بمنطقة المدينة ممثلة في إدارة الالتزام، توجهت مع الجهات المشاركة، مساء اليوم الأحد، وتم مداهمة الموقع، وعثر على السيدة في أحد الفيلات السكنية، وهي تقوم بممارسات العلاج بالطاقة والمساندة النفسية.

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وأبان أن الفيلا السكنية كانت تحتوي على أدوات لإصدار أصوات معينة، وسرير طبي للكشف السريري وزيوت مختلفة، منوهًا بأنه تم ضبطها على الفور بعد ثبوت الأدلة والبراهين الجلية بمخالفته لأنظمة المملكة العربية السعودية الصحية، وقد أحيلت المذكورة للجهات الأمنية.

بدوره، قام مدير عام الشئون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمد الخلاوي، بتقديم شكره للفريق الذي حرص على متابعة البلاغ والتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، الأمر الذي يؤكد حرص وزارة الصحة على صحة المواطن والمقيم في المملكة.

ودعت صحة المدينة، كل المجتمع إلى عدم دعم هذه الفئة من خلال زيارة الأطباء أو المواقع غير الموثوقه أو من يدعون العلاج أو الترويج لهم والإبلاغ عنهم .