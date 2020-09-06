القبض على الأب المتهم بتعنيف نجله الصغير بشكل وحشي.. وتوفير الحماية اللازمة للطفل

وفقًا لمركز العنف الأسري
كشف مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أنه تم تحويل الأب الذي قام بتعنيف نجله الصغير بشكل وحشي، إلى الجهة المختصة.
وبيَّن المركز خلال تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه تم توفير الحماية للطفل، وتحويل المعنِّف للجهة المختصة وفقًا لنظام حماية الطفل من الإيذاء.
ويأتي ذلك استجابة لما نشرته «عاجل»، أمس السبت بمناشدة طليقة مواطن سعودي إنقاذ طفلها من العنف الذي يتعرَّض له على يد طليقها، الذي يوثقه ويرسله إليها عبر تطبيق «واتساب» من أجل مضايقتها؛ ولإجبارها على الرجوع إليه.
وكانت أم الطفل التي تحمل الجنسية المصرية، قد صرحت بأنها انفصلت منذ سنة وثلاثة أشهر عن طليقها، ولديها منه طفل يبلغ من العمر سنتين، ويعيش مع طليقها منذ سنة و4 أشهر.
وذكرت، أن طليقها ووالد ابنها، أصبح يعذب طفلهما، ويرسل مقاطع الفيديو إليها، نظرًا إلى أنها قامت بخلعه، فأخذ طفلها لإجبارها على الرجوع إليه. وناشدت الأم التي تُقيم في مصر عبر «عاجل»، سرعة التحرك لإنقاذ ابنها من تعذيب طليقها الذي يهدد بمواصلة تعنيفه، مشيرةً إلى أنها قامت بحظره من تطبيق التراسل «واتساب»؛ لأنها لا تحتمل رؤية تلك المقاطع.
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